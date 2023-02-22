Об опасных участках на трассе «Кола» предупредили водителей

На трассе «Кола» в Мурманской области есть опасные участки. Об этом собирающихся в поездку в соседний регион автомобилистов предупредили в Госавтоинспекции Карелии.

Есть два участка, на которых часто происходят аварии. Это 1331 - 1332 км 50м и 1396 - 1397 км 200 м. Здесь нужно выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, быть осторожным при обгоне.

Также на участках трассы в Кольском и Печенгском районах очень плотный снежный покров. Это 1428+435 - 1516+776 км и 1547+324 - 1592+413 км. // фото: ГИБДД Карелии