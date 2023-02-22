22 февраля 2023, 20:09
Пару краснокнижных выдр запечатлели на видео в Карелии
Госинспектор заповедника «Кивач» снял пробирающихся по берегу озера редких животных
Пара редких выдр пробиралась вдоль берега Пандозера и попала в кадр видеокамеры государственного инспектора заповедника «Кивач». Ему удалось их запечатлеть, сообщили в группе заповедника ВКонтакте.
Хищники из семейства куньих живут в нашей республике, но занесены в Красную книгу Карелии. Они ведут полуводный образ жизни. По земле выдра передвигается прыжками, порой любит кататься по льду на брюхе.
Она очень подвижна в воде, живет на берегах, питается рыбой, лягушками, раками, мелкими млекопитающими. // фото, видео: государственный природный заповедник «Кивач» / Максим Сыроежкин / ВКонтакте