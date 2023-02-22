Семь домов капитально отремонтируют в Лахденпохском районе

Три многоквартирных дома в Лахденпохье и четыре в поселке Куликово Лахденпохского района отремонтируют капитально. Работы пройдут в этом году, сообщил руководитель Фонда капитального ремонта РК Александр Евстифеев.

Так, в Лахденпохье займутся домами № 6 по улице Ленина, № 7 по Ладожской и № 14 по улице Ладожской флотилии. В Куликово отремонтируют дома №№ 50, 51, 68 и 69 на Центральной улице.

Заменят крыши, отремонтируют фасады, инженерные сети и входные группы. Двери из дерева заменят, а металлические отремонтируют. // фото: Александр Евстифеев/ВКонтакте