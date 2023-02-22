С погибшим в ходе СВО военным простились в Кондопоге

Юрия Эйхорст похоронили 22 февраля в Кондопоге. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации ВКонтакте.

Проводить погибшего на СВО военнослужащего пришли родные, друзья, близкие, коллеги, земляки. Местные власти выразили свои соболезнования, в память о Юрии объявили минуту молчания.

Напомним, о гибели военного стало известно 16 февраля, об этом сообщил глава Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Сегодня в последний путь проводили еще двух погибших. С военными простились в Петрозаводске. // фото: администрация Кондопожского района/ВКонтакте