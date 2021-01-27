Госавтоинспекция обратилась к водителям Петрозаводска

Обращение дорожной полиции к автомобилистам столицы Карелии появилось сегодня вечером в официальном паблике Госавтоинспекции.

Автомобилистов просят не оставлять свои транспортные средства на одни сутки на трех улицах Петрозаводска – Куйбышева, Еремеева и набережной Гюллинга.

«Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей воздержаться от постановки на стоянку транспортных средств с 18 час. 28.01.2021 г. до 18 час. 29.01.2021 г. на улицах Куйбышева и Еремеева, наб Гюллинга»,

- сказано в сообщении.

Причина такой просьбы не раскрывается. Возможно, в этот промежуток времени будет вестись уборка снега. (фото amsrus.ru)