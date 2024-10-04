04 октября 2024, 17:21
Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за ночных заморозков
Водителей просят двигаться без резких маневров, соблюдать дистанцию и держать боковой интервал
Меняющаяся осенняя погода может осложнить обстановку на дорогах. В Карелии холодает, местами идут дожди, а по районам возможны ночные заморозки.
При дожде, тумане и сумерках следует придерживаться плавного стиля вождения, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал между машинами.
При выборе скорости Госавтоинспекция просит водителей учитывать состояние проезжей части и плотность транспортного потока.
Особенно осторожными просят быть в темное время, в том числе перед пешеходными переходами, при движении в жилых зонах и вблизи детсадов, школ. // фото «Петрозаводск говорит»