Госавтоинспекция напоминает, кому в этом году надо менять права

В 2025 году необходима замена прав со сроком действия до конца 2022 года, который ранее автоматически продлевался, напоминает ГАИ Карелии.

Если в водительском удостоверении в графе срока действия стоит 2023, 2024 или 2025 год, менять его пока не надо — права автоматически продлены на три года после указанной даты.

Водительское удостоверение подлежит обязательной замене до истечения срока действия в случаях:

- изменения персональных данных или состояния здоровья водителя (к примеру, испортилось зрение);

- потери, порчи или кражи водительского удостоверения.

Ездить с недействительными правами нельзя — за это положен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Получить новое удостоверение можно независимо от места регистрации в любом отделении Госавтоинспекции; обратившись в МФЦ или через Госуслуги. Размер госпошлины составляет 2000 рублей. © «Петрозаводск говорит»