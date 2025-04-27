«Макдональдс» намерен вернуться в Россию

Согласно заявке, поданной «Макдональдсом» на регистрацию товарного знака в России, компания намерена производить и продавать напитки и еду; осуществлять доставку еды и напитков; предоставлять ресторанные услуги. Об этом пишет РИА Новости.

«Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России»,

— сообщила генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.

Причем интересно, что заявленный к регистрации товарный знак – на русском языке. То есть холдинг отследил изменения в российском законодательстве о размещении вывесок на русском языке.

Компания «ушла» из России 9 марта 2022 года года. Тогда перестали работать 850 ресторанов по всей стране, а на их месте стали открывать «Вкусно и точка».

Что будет с компанией «Вкусно и точка», в этой ситуации не совсем понятно. Сделка по продаже активов предусматривала возможность возвращения «Макдональдса» на российский рынок. © «Петрозаводск говорит»