22 апреля 2026, 16:09
Горящая трава оставила без электричества поселок в Карелии
Жители поселка Куркиеки остались без света
Сегодня днем в поселке Куркиеки произошло отключение электричества. Об этом сообщает паблик администрации Лахденпохского округа.
По данным источника, инцидент случился из-за горения сухой травы в районе трансформаторной станции. Электрики и сотрудники пожарной части уже на месте ЧП.
