Горящая трава оставила без электричества поселок в Карелии

Сегодня днем в поселке Куркиеки произошло отключение электричества. Об этом сообщает паблик администрации Лахденпохского округа.

По данным источника, инцидент случился из-за горения сухой травы в районе трансформаторной станции. Электрики и сотрудники пожарной части уже на месте ЧП.

Ранее сообщалось о том, что детский сад и жилые дома остались без отопления в Петрозаводске.