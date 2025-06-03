Городскую электричку запустят в Петрозаводске на этой неделе

Первый рейс городской электрички в Петрозаводске состоится 8 июня. Об этом сообщает официальный интернет-портал Карелии.

Новый маршрут будет следовать от Кондопоги до Ладвы с несколькими остановками в районах Карелии, а также в столице республики. Пока на весь Петрозаводск только четыре остановки, но в перспективе их количество планируют увеличить.

Запланированы три рейса городской электрички в день - утром, днем и вечером. В ближайшие дни будет утверждено и опубликовано расписание, а также откроется продажа билетов.

Стоимость проезда в электричке будет зависеть от расстояния между станциями. При этом отмечается, что пассажиры будут платить меньше, чем при проезде на рейсовом автобусе. © «Петрозаводск говорит»