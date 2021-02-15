Горнолыжник упал на скорости 150 километров в час

Спортсмен упал на скорости на склоне во время чемпионата мира в итальянском Кортина-д'Ампеццо. Момент падения французского горнолыжника попал на камеру. Видео доступно в Telegram-канале Life Shot. Запись доступна в «Твиттере».

Максенс Музатон не справился с лыжами на скорости примерно 150 километров в час, передает sportmail.ru. Спортсмен упал на бок, но быстро поднялся, развернулся и поехал дальше.

30-летний спортсмен побеждал на юниорском первенстве мира в 2010 году, участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.