15 февраля 2021, 20:20
Горнолыжник упал на скорости 150 километров в час
Французский спортсмен не справился с лыжами, но смог подняться и продолжить спуск
Спортсмен упал на скорости на склоне во время чемпионата мира в итальянском Кортина-д'Ампеццо. Момент падения французского горнолыжника попал на камеру. Видео доступно в Telegram-канале Life Shot. Запись доступна в «Твиттере».
Максенс Музатон не справился с лыжами на скорости примерно 150 километров в час, передает sportmail.ru. Спортсмен упал на бок, но быстро поднялся, развернулся и поехал дальше.
30-летний спортсмен побеждал на юниорском первенстве мира в 2010 году, участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.