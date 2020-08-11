Гонщики проедут по карельскому бездорожью на велосипедах

Первый этап российской эндуро серии Yalgora Race Enduro пройдет в Карелии. Эндуро предполагает агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах с бревнами, валунами и другими препятствиями.

Соревнования велосипедистов будут проходить с 21 по 23 августа в местечке Пиньгуба Прионежского района. Основная гонка состоится 23 августа.

В этом году из-за пандемии экстремальные соревнования будут проходить без зрителей. Как сообщается в паблике гонки, спортсменам нужно будет предъявить справку, разрешающую участие в велосостязаниях. Также на регистрации и в кафе нужно будет находиться в масках, а руки обрабатывать антисептиком.

О том, как гонка проходила год назад, можно посмотреть в видео, в котором есть склоны, камни, корни деревьев, взлеты и падения участников.