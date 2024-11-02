Гололедицу и снег обещают в воскресенье жителям Карелии

В Петрозаводске 3 ноября облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем слабый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6, днем 0, -2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет ночью расти, днем слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, -8, при прояснениях до -13, днем -3, +2.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -5, днем -2;

В Кондопоге ночью -4, днем 0;

В Олонце ночью -5, днем +2;

В Пудоже ночью -7, днем -1;

В Сегеже ночью -6, днем -2;

В Сортавале ночью -3, днем +2;

В Суоярви ночью -5, днем 0. // фото «Петрозаводск говорит»