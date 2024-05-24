Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Утром 24 мая на территории Медвежьегорского района произошло ДТП с пострадавшими. Это было примерно в 08:00, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На 636-м километре федеральной автодороги «Кола» водитель Mitsubishi вылетел с проезжей части в кювет. Полицейские отметили, что он был в утомленном состоянии.

В результате травмы получили пассажиры - 26-летняя девушка и годовалый ребенок. // фото: ГИБДД Карелии