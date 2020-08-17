Главврач инфекционной больницы опроверг жалобы на уход за стариками

Текст: Антонина Кябелева

Жуткая история пребывания пожилой пациентки в Республиканской инфекционной больнице, о которой недавно рассказывало наше издание, получило неожиданное продолжение. В редакцию поступил официальный ответ из инфекционной больницы, подписанный главным врачом Иваном Белкиным. Когда готовилась публикация, Ивану Белкину нам нечего было сказать, о чем журналиста уведомил сотрудник больницы. Только после выхода статьи у него нашлись слова.

В июле 2020 года 88-летняя женщина с диагнозом двухстороннее воспаление легких провела две недели в восьмом отделении Республиканской инфекционной больницы. После того как женщину выписали, ее близкие испытали настоящий шок. По словам Марины Викторовны (имя изменено), ее мать за две недели превратили в бомжа, издающего зловоние. Ужасающее санитарное состояние пожилой пациентки заставило родственников обратиться к журналистам, чтобы придать гласности вопиющий факт безразличного отношения к беспомощным людям.

Марина Викторовна сообщила о ситуации министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову, но пока не получила официального ответа. Зато в распоряжении нашей редакции есть официальная реакция главврача Ивана Белкина.

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская инфекционная больница» по вопросу оказания медицинской помощи пациентке Щ. 1932 г.р. сообщает: 15.07.2020 года пациентка в тяжёлом состоянии поступила в 8 отделение Республиканской инфекционной больницы. Диагноз при поступлении: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония двусторонний малый гидроторакс, гидроперикард. ДН 1-2 ст. Получала комплексную антибактериальную, противовирусную, респираторную терапию в полном объёме в соответствии со стандартами лечения (протоколами). В соответствии с "Временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 7 (03.06.2020)» получала антикоагулятную терапию инъекциями гепарина подкожно в область живота (образовавшиеся гематомы ежедневно обрабатывались гепариновой мазью).

Пациентка самостоятельно передвигалась по отделению. Пользовалась неоднократно душевой комнатой. Принимала душ под контролем медицинского персонала. Первоначально поступила в памперсе, далее был предложен биотуалет, от которого отказалась, пользовалась туалетной комнатой в отделении.

Ежедневно при выполнении внутримышечных инъекций оценивалось состояние кожных покровов ягодичных мышц. При сборе анализов мочи персоналом оценивалось санитарно-гигиеническое состояние пациентки, осуществлялся необходимый уход.

Круглосуточно в отделении находятся и осуществляют уход за малоподвижными, лежачими и нуждающимися пациентами 2 младшие медицинские сестры и 2 постовые медицинские сестры.

В настоящее время в соответствии с СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарные требования к организации деятельности медицинских учреждений», а также СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в ГБУЗ «РИБ» оказание специализированной медицинской помощи организовано с максимально жестким выполнением всех санитарных норм и правил.

Пациентка наблюдалась заведующим отделением, дежурными врачами, осмотрена кардиологом (2 раза). Жалоб на самочувствие и действия медицинского персонала не предъявляла, на фоне лечения состояние с положительной динамикой. С положительной клинико-рентгенологической динамикой выписана домой (в хорошем санитарном состоянии) на амбулаторный этап". Такое письмо поступило в редакцию на официальном бланке с подписью главврача.

Судя по этому ответу, женщина самостоятельно ходила в туалет, принимала душ, гематомы обрабатывались мазью, в общем, никаких претензий к медперсоналу нет и быть не может.

Об этом ответе стало известно Марине Викторовна и ее родственникам, которые не могли скрыть своего возмущения. По их словам, главный врач фактически предложил им не верить собственным глазам. Состояние пожилой женщины сразу после выписки из больницы видели как минимум пять свидетелей: две дочери, внучка и внук с женой. Всем этим людям теперь предлагают забыть, как они отмывали пожилую женщину, восстанавливали ее психологическое состояние и обрабатывали мазями измученное тело.

- Прочитала ответ и на ум пришли слова из известной басни Крылова: "У сильного всегда бессильный виноват".

Сказать, что я возмущена ответом, подготовленным Республиканской инфекционной больницей, это не сказать ничего. Враньё, искажение фактов, противоречие самим себе.

Во-первых, мама поступала в больницу на своих ногах, а не на переноске, отсидела в приемном покое вместе с дочерью, которая её сопровождала, в течение двух часов, и никакого памперса на ней не было. Она никогда ими не пользовалась и не пользуется сейчас. Это подтверждают и сами авторы статьи, написав, что в туалет она ходила самостоятельно, отказавшись от биотуалета. Во-вторых, мама находилась на лечении в восьмом отделении больницы с диагнозом двухсторонняя пневмония, а не потеря памяти, и в свои 88 лет она все понимает и правильно оценивает. В-третьих, домой её вывозила внучка, а дома встречали две дочери и внук с женой, которые стали свидетелями внешнего вида мамы. Нет никаких комментариев по поводу ответственности заведующего отделением за санитарное состояние пациентов. Вот и получается, что в ответе сплошное враньё, коллективное враньё, подписанное главным врачом, - так прокомментировала ответ из инфекционной больницы Марина Викторовна.

Нам удалось переговорить с внучкой пожилой пациентки, которая вывозила бабушку из стационара и первой из родственников увидела ее после лечения. Женщина заметила, что претензий к качеству лечения у нее нет, ее возмутило санитарное состояние ее бабушки. Когда она усадила 88-летнюю женщину в машину, то сначала даже не поняла, откуда идет такое зловоние. Внучка рассказала, что ее бабушка пережила не одну операцию и никогда в жизни не жаловалась, рассказывая, как хорошо к ней относился медицинский персонал. Но после двух недель, проведенных в инфекционной больнице, она умоляет больше ее никогда туда не отдавать.

- Я не понимаю, как можно так относиться к старикам. После того как я увидела мою бабулю после выписки, я просто так это не оставлю, я пойду до конца, я готова обращаться к президенту, подключать телевидение. Вранье надоело,

- сказала моя собеседница.

Она уже обратилась в Минздрав России с жалобой.

После выхода статьи «За дне недели из ухоженной бабушки маму превратили в вонючего бомжа» в редакцию обратилась петрозаводчанка, чья 79-летняя мама в марте 2020 года проходила лечение в восьмом отделении Республиканской инфекционной больницы. Недавно пожилая женщина ушла из жизни. Ее дочь, у которой нет ни моральных, ни физических сил бороться с бездушной бюрократической машиной, рассказала, с чем ей пришлось столкнуться. Она даже выслала фотографию того, в каком состоянии застала свою маму после 10 дней в инфекционной больнице. Мы не можем опубликовать фотографию по этическим соображениям, но поверьте, на это страшно смотреть.

- В марте мама попала в инфекционную больницу в восьмое отделение. Тогда уже начиналась эпидемия. Она пролежала там десять дней. Когда мы привезли ее в инфекционную больницу, она сама садилась, сама кушала, единственно, она не вставала и не ходила. Я все эти десять дней звонила в отделение. Мне говорили, что все идеально, все хорошо, она кушает, все замечательно. Затем ее перевели в Госпиталь для ветеранов на долечивание.

Я позвонила в госпиталь заведующей, а она мне говорит, дескать, как вам не стыдно, до какого состояния вы довели мать!

Я вообще не поняла, что случилось. Мне сказали, мол, сами приезжайте и все увидите. Меня пустили к маме, у нее были все пятки черные и во весь крестец огромный некроз. Мы маму отдали в больницу чистенькой, даже царапинки не было. Мне еще в госпитале сказали: мол, невозможно за десять дней до такого состояния человека довести. Видимо, возможно. Я потом звонила заведующему восьмым отделение инфекционной больницы, я была в таком шоке, - рассказала наша читательница.

Она обратилась сначала к главе РК Артуру Парфенчикову, проиллюстрировав свой рассказ жуткими фотографиями.

- У меня мама лежала в инфекционной больнице с пневмонией 10 дней… Меня туда не пускали. Я звонила два раза в день (все хорошо, отвечали). Через 10 дней перевели в госпиталь для ветеранов с пролежнями 4 степени, некроз — во всю попу. .. Еще бы неделя и сгноили бы заживо!!!

- это цитата из обращения к губернатору.

От Парфенчикова пришло сообщение, что ответ даст министр здравоохранения Михаил Охлопков. А Охлопков сообщил, что не может провести проверку без официального заявления.

- Я тогда была не в состоянии бороться, я не верю, что можно добиться справедливости, - призналась моя собеседница.

Слушая рассказы родственников, я пыталась понять логику главного врача, сначала вообще не пожелавшего разговаривать с журналистом, а потом приславшего ответ, больше похожий на издевку. Зачем? Чтобы морально добить и без того измученных людей, сражающихся за жизнь близкого человека? Или это свидетельство уверенности в полной безнаказанности? А возможно, это своеобразное представление о пресловутой «чести мундира»? Но ведь главный врач должен понимать, что на нем не мундир, а белых халат, который во все времена олицетворял милосердие и гуманность. Мне бы очень не хотелось думать, что для нашего общества это уже не так…