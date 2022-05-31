Глава РК проверил качество ремонта дорог на подъезде к Петрозаводску

Работы провели на подъездах к городу и аэропорту от трассы Р-21 «Кола». Водители жаловались, что в некоторых местах там образовалась колея. Дорожники полностью срезали верхний слой асфальтобетона на глубину 50 мм. Где необходимо, они уложили выравнивающий слой и обработали поверхность битумом, после чего выполнили укладку нового пятисантиметрового покрытия. Сейчас там наносят дорожную разметку, работы проводят по ночам.

Заказчиком на объекте выступало Управление автодорог «Кола». Главный инженер компании Дмитрий Джос отметил, что работа в ускоренном режиме не сказалась на качестве асфальта, об этом говорят лабораторные испытания. Гарантия на работы составит три года.

Это важное для жителей республики направление. Спасибо за то, что вы так быстро отреагировали и провели реконструкцию в короткие сроки. Уверен, что работы выполнены качественно,

— отметил Артур Парфенчиков.

Также руководитель региона проверил ход ремонта дороги «Петрозаводск – Суоярви». Сейчас в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года» там проходит реконструкция участка, расположенного с 25 по 33 километр. Работы выполняет компания «ПСК Строитель».

Мы знаем насколько реконструкция и ремонт этой дороги важны для развития Суоярви, будем стремиться к самым высоким стандартам. Работы на этом участке полностью завершим уже в следующем году – это будут лучшие семь километров трассы,

— отметил Артур Парфенчиков.

В июне «ПСК Строитель» планирует завершить реконструкцию моста через реку Сяпся, который также расположен на дороге «Петрозаводск – Суоярви». Сейчас работы находятся на финальной стадии. В этом же году компания приступит к реконструкции мостов через реки Чална и Кутижма. На их строительство выделены средства из бюджета Дорожного фонда Карелии. Сдать оба объекта планируют осенью 2023 года. Кроме того, в следующем году реконструкция ожидает и мост через реку Шуя.

Ранее дорогу «Петрозаводск – Суоярви» приводили в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в 2019 году подрядчик отремонтировал участок протяженностью 34,7 километра, расположенный на территории Суоярвского и Пряжинского районов. Более 27 километров от посёлка Эссойла до деревни Падозеро было отремонтировано в 2020 году. Кроме того, проведены работы на участке автодороги «Крошнозеро – Эссойла», протяженностью 19,6 километров.