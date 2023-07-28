Глава Карелии открыл форум по госпабликам

28 июля в Петрозаводске проходит семинар «Практики эффективной коммуникации власти в интернете». Форум, организованный Центром управления регионом, открыл глава Карелии Артур Парфенчиков.

Открытость и диалог с жителями, в том числе в социальных сетях, сегодня являются ключевыми в работе органов власти, заявил на открытии форума глава республики. Чиновники должны оперативно давать людям объективную информацию, отвечать на их запросы, вовремя и понятно объяснять свои решения.



Мы должны оставаться на стороне правды. Это значит, что мы должны не только реагировать на проблемы, но и откровенно говорить о них с людьми,

- сказал Артур Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, он сам регулярно просматривает личные сообщения, которые жители Карелии отправляют ему в соцсетях. На некоторые такие сообщения глава республики отвечает даже после полуночи.

По словам руководителя ЦУР Карелии Марии Лукьяновой, республика стабильно входит в первую десятку регионов по количеству обращений граждан и числу комментариев.

70% обращений у нас поступают с так называемых своих площадок, то есть они приходят в госпаблики и на личные страницы чиновников. Это говорит о том, что у нас пишут много, у нас много отвечает власть и уровень доверия к этим ответам достаточно высок – иначе бы люди просто не писали. Госплощадки востребованы, это паблики во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», площадки в «Телеграм», и наша ключевая задача – их развивать. Собственно, для этого мы здесь и собрались, отметила Лукьянова.

На семинар собрались специалисты региональных и муниципальных органов власти, которые отвечают в своих ведомствах за работу в соцсетях. Они обменяются опытом и послушают лекции об особенностях медиапотребления в республике, работе с информационными рисками, правильном выстраивании обратной связи с гражданами и основных ошибках при ведении пабликов.