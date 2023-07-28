Парфенчиков поручил ускорить заселение новых домов на улице Боровой

Администрация Петрозаводска и региональный Минстрой должны ускорить подготовку к заселению двух домов на улице Боровой, построенных по программе расселения аварийного жилья. Такое поручение глава Карелии Артур Парфенчиков дал в прямом эфире проекта «ЦУР объясняет» 26 июля.

Один из домов уже введен в эксплуатацию, отметил министр строительства Виктор Россыпнов. Городская администрация рассчитывает принять расположенные в нем квартиры в муниципальную собственность до 3 августа, после этого начнется передача жилья переселенцам.

Второй дом практически достроен, подрядчик завершает оформление балконов декоративными элементами. Эти работы строители планируют завершить в течение двух недель.

Нужно максимально ускорить [процесс] и поставить себе срок – сентябрь, чтобы мы этот дом заселили в сентябре… Заканчивается лето, люди с ужасом думают, что им в новый отопительный сезон, в зиму входить в старых квартирах. Они там намучились уже. Конечно, они хотят с первыми осенними дождями переехать в благоустроенное жилье. Поэтому, давайте, первый дом – август, второй дом крайний срок - сентябрь,

- заявил Артур Парфенчиков.

«ЦУР объясняет» - проект Центра управления регионом, в рамках которого первые лица органов власти и эксперты в прямом эфире отвечают на вопросы, интересующие жителей Карелии.