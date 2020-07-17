ГИБДД разъяснила остановленным водителям, как съехать с кольца

В тематических пабликах, посвященных дорожным ситуациям, не утихают разговоры и споры о проезде колец. Сегодня сотрудники дорожной полиции Петрозаводска убедились, что не все автолюбители помнят, как правильно съезжать с перекрестка с круговым движением.

Во время рейда «Перекресток» на пересечении Лососинского шоссе и Лесного проспекта инспекторы пресекли шесть нарушений.

«Водители совершали съезд с перекрестка с круговым движением с крайней левой полосы, нарушая требование дорожного знака 5.15.1 «Направления движения по полосам»,

- рассказали в Госавтоинспекции. Подобные маневры часто провоцируют ДТП на кольцах. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Водителям напомнили правила проезда перекрестков, рассказали о наиболее частых нарушениях и наглядно продемонстрировали к чему приводят нарушения ПДД. Также инспекторы просят быть внимательными, заблаговременно занимать необходимую полосу движения для съезда с кольца.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска