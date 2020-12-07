ГИБДД прервала скоростную поездку москвича на Range Rover по Карелии

37-летний житель Москвы превысил скорость во время поездки по трассе «Кола» в Пряжинском районе.

Мужчина разогнал свой внедорожник Range Rover до 145 км/час. Превышение скорости зафиксировали автоинспекторы. Водителя привлекли к административной ответственности.

ГИБДД республики призывает водителей не нарушать ПДД и выбирать разумную скорость движения по зимней дороге. Также автомобилистов просят учитывать возможное ослепление низким зимним солнцем. (фото vk.com)