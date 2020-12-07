В Карелии осудили мужчину, повредившего братскую могилу

Жителя поселка Лахколампи в Суоярвском районе осудили по уголовному делу о повреждении памятника.

По сообщению прокуратуры Карелии, преступление было совершено в мае 2020 года на территории памятника «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», который является объектом культурного наследия регионального значения.

Пьяный мужчина изъял и сбросил вниз по ступенькам три мемориальные плиты. В результате на плитах возникли повреждения. Своим поступком мужчина причинил Найстенъярвскому поселению ущерб, превышающий 29 тысяч рублей.

В суде житель Карелии вину признал. Ему назначили 200 часов обязательных работ. Также ему предстоит возместить причиненный ущерб. (фото legal.report)