07 декабря 2020, 17:16
В Карелии осудили мужчину, повредившего братскую могилу
За повреждение мемориальных плит житель Лахколампи отработает 200 часов и заплатит компенсацию
Жителя поселка Лахколампи в Суоярвском районе осудили по уголовному делу о повреждении памятника.
По сообщению прокуратуры Карелии, преступление было совершено в мае 2020 года на территории памятника «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», который является объектом культурного наследия регионального значения.
Пьяный мужчина изъял и сбросил вниз по ступенькам три мемориальные плиты. В результате на плитах возникли повреждения. Своим поступком мужчина причинил Найстенъярвскому поселению ущерб, превышающий 29 тысяч рублей.
В суде житель Карелии вину признал. Ему назначили 200 часов обязательных работ. Также ему предстоит возместить причиненный ущерб. (фото legal.report)