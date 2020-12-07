07 декабря 2020, 17:16
Происшествия

В Карелии осудили мужчину, повредившего братскую могилу

За повреждение мемориальных плит житель Лахколампи отработает 200 часов и заплатит компенсацию

Жителя поселка Лахколампи в Суоярвском районе осудили по уголовному делу о повреждении памятника. 

По сообщению прокуратуры Карелии, преступление было совершено в мае 2020 года на территории памятника «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», который является объектом культурного наследия регионального значения.

Пьяный мужчина изъял и сбросил вниз по ступенькам три мемориальные плиты. В результате на плитах возникли повреждения. Своим поступком мужчина причинил Найстенъярвскому поселению ущерб, превышающий 29 тысяч рублей.

В суде житель Карелии вину признал. Ему назначили 200 часов обязательных работ. Также ему предстоит возместить причиненный ущерб. (фото legal.report)

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суоярвский район
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лахколампи
прокуратура
новости Карелии