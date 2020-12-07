Троих жителей Карелии оштрафовали за экстремизм

Троих жителей республики в ноябре привлекли к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики и возбуждение ненависти либо вражды. Об этом сообщает паблик «Скажи экстремизму нет».

Суды проходили в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске. Двух мужчин и одну женщину признали виновными. В зависимости от статьи КоАП РФ им назначили штрафы в размере 1000 и 15 000 рублей.

Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлекли 47 жителей Карелии, в отношении этих граждан было составлено 56 административных материалов. (фото uv-kurier.ru)