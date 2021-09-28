ГИБДД нашла женщину, грубо нарушившую ПДД в центре Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска нашла водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения вечером 11 сентября на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Момент проезда перекрестка автомобилем Mitsubishi ASX на красный свет попал в объектив регистратора проезжавшего мимо транспортного средства. Сотрудники ГИБДД провели проверку по факту нарушения.

Выяснилось, что за рулем находилась женщина 1988 года рождения. Это не первое подобное нарушение в ее биографии. За повторный проезд на запрещающий сигнал светофора автоледи грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав.