Геннадий Сараев: «Детей нужно исследовать на наличие антител к ковиду»

Любой вирус распространятся быстрее в детском коллективе. В силу этого, возможно, весьма немалая часть наших карельских детей уже переболела коронавирусной инфекцией. Просто об этом никто не знает, считает детский правозащитник Геннадий Сараев.

Перед началом прививочной кампании необходимо тщательно обследовать каждый юный организм, прежде всего, на наличие антител к ковиду.

Чем руководствоваться в принятии решения о вакцинации ребенка: детский правозащитник представил свою точку зрения.