В Суоярвской стоматологической клинике откроется рентген-кабинет

Скоро в стоматологической клинике в Суоярви будет работать рентген-кабинет. Его услуги станут доступны жителям района в том числе и по полису ОМС, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Он напомнил, что хотя открывшаяся в прошлом году стоматология частная, здесь принимают пациентов бесплатно. В этом году вылечили по полису ОМС более двух тысяч человек.

Ранее в районе лечить зубы было негде три года. Потом открыли сначала взрослую клинику, потом стали оказывать стоматологические услуги детям.

В помещении будущего рентген-кабинета уже завершен ремонт, оборудование закупили, получили технический паспорт, в данный момент идет процедура лицензирования. // Фото: источник