Геннадий Онищенко: Новые штаммы гриппа будут опаснее коронавируса

Депутат ГосДумы Геннадий Онищенко считает, что опасаться в наступающем учебном году стоит не коронавируса, а гриппа, сообщает Ura.ru.

По его словам, дети переносят коронавирус относительно легко и COVID-19 не представляет серьезной угрозы для здоровья детей даже в самых интенсивных очагах.

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры»,

— говорит Онищенко.

Также он заявил о необходимости вакцинировать 70 процентов населения. В первую очередь речь идет о школьниках, учителях, медиках и старшем поколении.