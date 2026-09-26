ФОК «Динамо» набирает детей и взрослых в спортивные секции

Идет запись в секции по художественной гимнастике, кунг-фу, единоборствам, а также олимпийскому виду спорта - пулевая стрельба. Первое занятие в секциях – бесплатно (6+)

Фото: ФОК "Динамо"

Карельское региональное общество «Динамо» продолжает набор детей и взрослых в спортивные секции. Желающие могут записаться на кунфу, художественную гимнастику, единоборства, пулевую стрельбу и занятия в тренажёрном зале. Допуск в тренажерный зал с 14 лет.

Первое занятие в любой секции – пробное и бесплатное. Кроме того, при покупке абонемента на кунфу или единоборства абонемент в тренажёрный зал можно получить в подарок.

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Помимо секций, в распоряжении занимающихся – универсальный спортивный зал, где можно провести время с друзьями или коллегами. Он подходит для тренировок по футболу, волейболу и другим игровым видам спорта.

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Записаться и узнать расписание, стоимость и возрастные ограничения можно по телефону 29-22-02 или через личные сообщения группы ФОК «Динамо» в «ВКонтакте». Адрес: Петрозаводск, Боровой переулок, 7.

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На правах рекламы.Карельское региональное ОГО ФСО "Динамо", ИНН 1001022320. ERID 2SDnjcX9hZm