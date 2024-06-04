Фирма «Диетгрупп» мешает спать по ночам жителям центра Петрозаводска

Текст: Елена Малишевская

В нашу редакцию обратились жильцы дома 18 по улице Анохина – они уже более полугода не могут спокойно спать по ночам. Их дом находится в нескольких метрах от здания ПетрГУ, в котором ООО «Диетгрупп» арендует помещение для продуктов. Разгрузка и погрузка ящиков с провизией происходит с четырех до шести утра: сотрудники компании просто кидают их на пол и грохотом будят всю округу.

Как рассказывают петрозаводчане, безобразие творится с сентября 2023 года. Жильцы дома уже несколько раз беседовали лично с сотрудниками компании «Диетгрупп», писали жалобы на сайтах университета, министерства образования Карелии, встречались с участковым своего района и начальником отдела полиции. Никаких результатов это не дало.

«У меня маленький ребенок и беременная жена. Мы хотим в своей собственной квартире просто спокойно жить. Практически каждую ночь или ранним утром мы просыпаемся от невыносимого шума. Сотрудники «Диетгрупп» просто швыряют ящики с продуктами на бетонный пол, грохот страшный. И такое впечатление, что они делают это специально – чем громче, тем лучше»,

- рассказал один из жильцов дома.

Несколько раз горожане заходили в это самое подсобное помещение, в котором складируются ящики, и видели отношение сотрудников предприятия к продуктам: ни о каком соблюдении санитарных норм там речи не идет. А ведь «Диетгрупп» поставляет эти самые продукты в различные точки питания города.

«Какое отношение к продуктам, такое и к людям. Им вообще все равно, что мы чувствуем и куда жалуемся»,

- рассказывают жильцы дома.

На какое-то время руководство фирмы услышало возмущенных граждан и купило резиновые коврики на пол, чтобы приглушить шум. Но потом администраторы сменились, теперь они вообще не хотят разговаривать с жильцами близлежащих домов.

Удивляет в этой ситуации отношение полиции, которую несколько раз вызывали на место явного административного нарушения. Полицейские говорят: «Подключайте общественников и журналистов, будет больше толка». А почему, господа правоохранители, вы ничего не можете сделать? Или не хотите?

Следуя совету полиции Петрозаводска, жильцы дома 18 по улице Анохина написали письмо и общественному деятелю Максиму Мазуровскому.

«Наша ситуация заключается в том, что в ночное время (в 4.00-5.00-6.00) проводятся погрузо-разгрузочные работы организацией ООО Диетгрупп, которая обслуживает университет. Это длится с сентября 2023 года по настоящее время. Мы просто не можем нормально жить»,

- говорится в письме.

Напомним, что Максим Мазуровский был одним из тех активных родителей, которые выступили против фирмы «Диетгрупп» в 55 петрозаводской школе: в первый же день работы компании в этом учебном заведении он обратил внимание СМИ на ненадлежащую организацию питания детей. Неприемлемая на завтрак еда, отсутствие у работников медицинских книжек, нежелание пускать в пищеблок даже администрацию школы – все это вызвало шок у родителей учеников.

Затем Максиму Мазуровскому начал угрожать учредитель «Диетгрупп» Станислав Мишичев: присылал личные сообщения с оскорблениями и обещаниями «уничтожить». Потом, правда, Мишичев одумался и публично извинился.

«Диетгрупп» хорошо известна в Петрозаводске и другими скандалами и даже уголовными делами: наш портал подробно рассказывал о больничном питании. В начале 2024 года прокуратура Карелии оштрафовала фирму на 10 миллионов рублей и наложила арест на имущество организации.

«С 2015 года по 2022 год представители компании передали должностному лицу регионального учреждения здравоохранения вознаграждение за возможность использования при организации лечебного питания более дешевых продуктов и отклонение жалоб пациентов больницы на качество пищи. Вознаграждение составило всего более 1,2 млн рублей»,

- сообщила прокуратура республики.

Никакие штрафы, аресты и скандалы не мешают «Диетгрупп» продолжать активную деятельность. Настолько активную, что люди по ночам не спят.

Как написано в уставных документах компании, основной вид деятельности «Диетгрупп» - услуги по доставке продуктов питания. Возможно, у тех, кому эта фирма поставляет продукты, претензий к качеству нет. А вот у тех, кто слышит рабочие процессы – претензии есть.

Очевидно, что кинуть ящик из машины в подсобку быстрее, чем аккуратно выгрузить его и поставить на пол, трудозатрат меньше. Но вы же не в лесу работаете, в городе! Люди кругом, и они по ночам просто хотят тишины. // Фото: "Петрозаводск говорит".