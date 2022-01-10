10 января 2022, 16:55
Финские ученые создали защищающую от заражения ковидом молекулу
В Финляндии испытали новое средство, предотвращающее инфицирование COVID-19
Ученые Хельсинкского университета разработали особую молекулу, которая способна защитить людей от заражения ковидом. Пока что средство испытали на мышах, сообщила пресс-служба вуза.
Исследователи назвали молекулу TriSb92 и уверяют, что она на протяжении восьми часов может предохранять от заражения коронавирусом. Эксперименты проводили на грызунах, которым впрыскивали защитное средство в нос.
Молекула блокировала белок на поверхности частицы коронавируса, поэтому мыши не заболевали.
В вузе подчеркнули, что TriSb92 борется с различными штаммами ковида. Но это не замена вакцины, а ее дополнение. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay.com