13 декабря 2023, 18:22
Финны советуют отложить поездку, чтобы не встать в пробке на границе
Два пункта пропуска на границе Финляндии и России возобновят работу 14 декабря
Сегодня ночью на восточной границе Финляндии возобновят работу два пограничных перехода.
Пересечь границу в Ваалимаа (Торфяновка в Ленобласти) можно будет с 14 декабря с 00:01, а в Ниирала (Вяртсиля в Карелии) по обычному графику работы в 8 утра, сообщает Yle.
Во избежание пробок в первые несколько дней поездку рекомендуют по возможности перенести на другую дату, пишет издание.
К открытию границы готовятся финские пограничники, а также там работают эксперты Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex. // фото freepik.com/ wirestock