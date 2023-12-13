Финны советуют отложить поездку, чтобы не встать в пробке на границе

Сегодня ночью на восточной границе Финляндии возобновят работу два пограничных перехода.

Пересечь границу в Ваалимаа (Торфяновка в Ленобласти) можно будет с 14 декабря с 00:01, а в Ниирала (Вяртсиля в Карелии) по обычному графику работы в 8 утра, сообщает Yle.

Во избежание пробок в первые несколько дней поездку рекомендуют по возможности перенести на другую дату, пишет издание.

К открытию границы готовятся финские пограничники, а также там работают эксперты Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex. // фото freepik.com/ wirestock