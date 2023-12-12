Власти Финляндии объявили об открытии двух КПП на границе с Россией

Власти Финляндии объявили об открытии с 14 декабря двух пунктов пропуска на границе с Россией. В их число вошел МАПП «Вяртсиля-Ниирала» в Карелии. Об этом сообщил премьер-министр Суоми Петтери Орпо.

С 14 декабря также возобновит работу пункт пропуска «Ваалимаа», граничащий с Ленинградской областью. Остальные КПП будут закрыты до 14 января 2024 года.

Власти Суоми отметили, что будут внимательно следить за ситуацией на восточной границе. Если события, происходившие в ноябре, повторятся, граница снова будет быстро закрыта. // Фото: freepik.com / Natanaelgintin