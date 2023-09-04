Финны собираются повысить плату за обучение для иностранных студентов

Финское правительство планирует увеличить плату за обучение для иностранцев. Речь идет о студентах из стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), передает Yle.

Министерство образования уже создало рабочую группу, она готовит проект о полной оплате своей учебы студентами из таких государств.

Цель заключается в том, чтобы полученные иностранными студентами дипломы больше не финансировались государством. Это высвободит ресурсы для обучения других студентов. // фото: silviarita/ pixabay.com