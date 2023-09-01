Кто сможет получить визу в Финляндию, рассказали в АТОР

С сегодняшнего дня Финляндия возобновила прием заявлений на визы от россиян. Заявление можно подать через визовые центры VFS. Однако выдавать визы будут не всем, рассказала «Российской газете» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она объяснила, что воспользоваться услугой для оформления туристической визы не получится – такие виды въездных документов по-прежнему не выдают.

Сейчас россияне могут получить визы только в особых случаях: для воссоединения с семьей, международной защиты или выдачи вида на жительство. Каждый случай рассматривают в индивидуальном порядке.

При этом даже россияне с действующей шенгенской визой не могут въезжать на территорию Финляндии. // фото: reijotelaranta/ pixabay.com