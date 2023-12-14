Финны раскрыли судьбу скоростного поезда Allegro

Скоростные поезда Allegro пустят по новому маршруту. По сообщению издания Yle, с 2025 года поезда начнут использовать во внутреннем междугороднем сообщении. Ранее они курсировали между Петербургом и Хельсинки.

Составы принадлежали совместному предприятию VR и российскому перевозчику РЖД. По заявлению финского перевозчика, российская сторона пренебрегла финансовыми обязательствами, переговоры ни к чему не привели и финская сторона выкупила кредиты «Карелия Транс», четыре скоростных поезда перешли в собственность финского перевозчика. // фото freepik.com/ wirestock