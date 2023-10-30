Финны планируют предоставить свои военные базы США

Войска США смогут действовать на территории Финляндии. Стороны решили это на переговорах о военном сотрудничестве. Соглашение будет готово на следующей неделе, передает YLE.

Финны намерены разрешить американцам использовать несколько гарнизонов или военных баз – морских, сухопутных и военно-воздушных базах.

Это не значит, что в Финляндии появится постоянная американская база, пока договорились только о временном размещении военных из США. Договор также даст право американскому Конгрессу инвестировать в военную инфраструктуру Финляндии. // фото: baptiste valthier/ pexels.com