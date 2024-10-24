Финляндия окончательно закрыла два пункта пропуска на границе

Финляндия окончательно закрыла два временных пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о пунктах пропуска «Париккала» и «Инари», сообщает Пограничная охрана Суоми.

Оба пункта пропуска не работают уже довольно давно. Движение через «Инари» остановилось в конце 2021 года, а пункт «Париккала» закрыт с апреля 2022 года после введения санкций в отношении экспорта российской древесины.

Решение о закрытии двух пунктов пропуска было принято в октябре руководителями Пограничной охраны Финляндии и Пограничной службы РФ. Финны уже начали работы по исполнению этого решения, в частности, демонтируются обозначения и знаки, указывающие на работу пунктов пересечения границы.

Отмечается, что в будущем открытие пунктов пропуска возможно при достижении соответствующих договоренностей. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo