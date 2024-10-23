Число безработных выросло за год в Финляндии

В Финляндии возросло число тех, кто находится в поиске работы. За год их стало больше на 29,9 тысяч человек. Такие цифры приводит финское министерство труда и экономики.

В конце сентября в Суоми насчитывалось 279 700 безработных, ищущих работу. Это на 29 900 больше, чем годом ранее, и на 100 больше, чем в предыдущем месяце.

Также выросло число тех, кто не был трудоустроен непрерывно в течение года. Таких стало на 8,8 тысяч больше, чем годом ранее и составляет сегодня 98 700 человек. Возросло число безработных среди тех, кому за 50 лет и тех, кому еще нет 25.

При этом вакансий на рынке труда стало меньше. В сентябре было объявлено 29 700 новых предложений на рынке труда, в то время как в сентябре 2023 года их было на 27 200 больше. // фото unsplash.com/ Kobu Agency