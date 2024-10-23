Сотни дронов летали у объектов критической инфраструктуры в Финляндии

С момента начала специальной военной операции на Украине в Финляндии зафиксировали более ста случаев полетов беспилотных аппаратов вблизи объектов критической инфраструктуры. Об этом 23 октября передает Yle.

Руководитель Центральной криминальной полиции Финляндии Робин Лардот не уточнил точное количество дел, возбужденных по фактам таких нарушений. Однако он отметил, что к настоящему времени зафиксировали свыше ста инцидентов, связанных с использованием дронов в запрещенных для полетов зонах или рядом с важными объектами инфраструктуры.

Лардот подчеркнул, что полицейские пока не приступили к официальному расследованию и призвал воздержаться от преждевременных выводов относительно причин и целей полетов.

— По тем делам, которые мы рассматриваем, пока неизвестно, были ли причастны к этим полетам какие-либо государственные структуры,

— добавил Лардот.

На данный момент следственные органы продолжают выяснять, кто стоит за запусками беспилотников. // фото: pixabay.com