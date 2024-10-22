Заглянувших в Лахденпохский район финских школьников напугали

Представитель пограничной службы Юго-Восточной Финляндии сообщил о профилактической беседе с группой старшеклассников, которые нарушили государственную границу в сентябре.

Напомним, финские школьники в сентябре прибыли на экскурсию в город Симпеле для изучения биологии. Однако пятеро подростков отправились к государственной границе и ненадолго пересекли ее, попав на территорию Лахденпохского района Карелии. Потом дети вернулись обратно, передает 47news.ru.

Они отделались предупреждением. Представитель пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Матти Рантанен заявил журналистам: подросткам повезло, что их первым обнаружил финский патруль, а не российский.

- Это могло бы обернуться длительной поездкой в Россию,

— заметил Рантанен.

Он напомнил о случаях, когда взрослые люди, случайно пересекавшие российскую границу, возвращались домой через месяцы, а иногда их судьба оставалась неизвестной.

По его словам, школьники восприняли эти слова серьёзно. Пограничники и прокурор пришли к выводу, что подростки действовали не из озорства, а по неопытности. // фото: freepik.com