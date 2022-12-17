Финал снимавшегося в Карелии шоу «Вызов» вышел в эфир

В субботу, 17 декабря, на телеканале ТНТ вышел финал шоу «Вызов» (16+), съемки которого проходили в Карелии минувшим летом. Первая серия проекта вышла в эфир 15 октября.

В проекте участвовали 12 звезд и 12 интеллектуалов. Их разбили по парам. Участники проекта проходили различные испытания на выносливость и интеллект, чтобы выиграть главный приз - 10 миллионов рублей. Вели проект – комментатор Дмитрий Губерниев и первый замгендиректора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

Для победы требовалось пройти полосу препятствий и собрать подсказки для финального ребуса. В итоге победа досталась тандему спортсмена-актера Торнике Квитатиани и ядерного физика Екатерины Щегловой, сообщает издание «Забайкальский рабочий». Часть выигрыша отправят школе в Забайкалье, где училась физик. // фото скриншот видео