Первая серия снятого в Карелии шоу «Вызов» вышла в эфир

Первая серия нового шоу «Вызов», снятого в Карелии, вышла сегодня днем в эфир телеканала ТНТ. Запись передачи появилась в Сети.

По сюжету шоу 12 суперзвезд шоу-бизнеса и 12 популярных в своих сферах ученых попытаются понять друг друга и стать напарниками в испытаниях на выносливость и интеллект. Участники будут биться за главный приз - 10 миллионов рублей.

Съемки передачи проходили в августе в Приладожье. Тогда съемочная группа выкупила для участников почти все номера в гостиницах Сортавалы.

Ведущими проекта стали Дмитрий Губерниев и Наталья Попова. Фото: скриншот видео ТНТ