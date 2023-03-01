Фигуристы устроят представление в Губернаторском парке

Семейный спортивный праздник «На старт, внимание – весна!» пройдет в Губернаторском парке в Петрозаводске 4 марта в 12:00.

На празднике выступят фигуристы – воспитанники спортивной школы №6, проведут мастер-класс по забрасыванию шайбы в ворота. Гостей будут развлекать клоуны. Скауты предложат преодолеть полосу препятствий.

Также в программе семейные эстафеты с перетягиванием каната, гонками на ватрушках, прыжками в мешках. Самым активным семьям обещают призы. // фото freepik.com