Новое здание возводят на Кургане в Петрозаводске

На Кургане в Петрозаводске идет строительство нового здания для спортсменов и тренеров. Об этом сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

Уже завершено строительство фундамента, начинается монтаж каркаса будущего здания, отметил чиновник. В новом комплексе разместятся современные благоустроенные помещения с душевыми, комнаты отдыха для тренеров и спортсменов, гардероб, фойе и универсальный спортивный зал. Всем этим смогут пользоваться воспитанники спортивных школ и клубов, которые тренируются на Кургане, в том числе и спортсмены из районов Карелии во время тренировочных сборов и соревнований.

Строительство объекта ведет местный подрядчик. Сдать новое здание планируют до конца 2023 года. // Фото со страницы Виктора Россыпнова / vk.com