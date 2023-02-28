Современная спортивная площадка появится на Перевалке

В Петрозаводске в районе дома №6 по улице Крылова появится современная спортивная площадка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Это будет первый подобный объект в микрорайоне Перевалка. Площадку оснастят ограждениями и резиновым покрытием. Также там установят уличные тренажеры, поставят фонари.

В первую очередь будет установлен комплекс для воркаута и тренажеры для работы с собственным весом. В будущем планируется приобретение силового оборудования с регулируемой нагрузкой, отметили в администрации города.

Размеры новой площадки составят 30 на 15 метров. До ближайших домов от объекта - более 20 метров, поэтому шум не должен мешать жильцам.

Новую спортивную площадку в городе установят в рамках проекта «Комфортная городская среда». // Фото мэрии Петрозаводска