Фестиваль музыкантов-любителей в Петрозаводске пройдет онлайн

Петрозаводчан приглашают на IV Открытый городской фестиваль музыкантов-любителей «Человек музицирующий», сообщается на сайте городской администрации.

27 сентября Детская музыкальная школа №1 имени Г. Синисало проводит традиционное мероприятие, но в онлайн-формате, в официальной группе ДМШ №1 имени Гельмера Синисало.

Слушателей ждут музыкальные произведения разных жанров, стилей и эпох: участники не были ограничены в выборе произведений.

Несмотря на необычный формат фестиваля, видеозапись даёт возможность услышать выступления ансамблей и сольных исполнителей. Все они тесно связаны с музыкой, но для своей профессиональной деятельности выбрали другую сферу,

- отмечают специалисты Детской музыкальной школы.

Среди участников фестиваля есть те, кто закончил музыкальные учебные заведения, и те, кто начал заниматься музыкой уже во взрослом возрасте. Это не только петрозаводчане, но и представители других городов, объединённые искренней любовью к музыке.

IV Открытый городской фестиваль музыкантов-любителей «Человек музицирующий» состоится 27 сентября в 12.00.