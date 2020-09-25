День бесплатного посещения пройдет завтра в городском выставочном зале

26 сентября в Городском выставочном зале Петрозаводска состоится день бесплатного посещения для некоторых категорий граждан, сообщает городская администрация.

Свободно увидеть действующую экспозицию смогут лица моложе 18 лет, инвалиды второй группы и многодетные семьи. Помимо этого, в любой день работы выставки право бесплатного посещения имеют дошкольники, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды первой группы.

Сейчас на городской площадке представлена экспозиция «Профессия: архитектор». На ней можно увидеть работы, выполненные карельскими архитекторами за последние десять лет. Среди них – как полностью реализованные проекты, так и перспективные решения, ещё ждущие своего воплощения в жизнь. Особое место на выставке занимают и работы будущих профессионалов – студентов архитектурного отделения Петрозаводского техникума коммунального хозяйства.

Последний большой показ, посвящённый истории карельской архитектуры, был представлен в Городском выставочном зале ровно десять лет назад в 2010 году.

Организаторами выступают управление культуры Администрации Петрозаводска, карельское региональное отделение Союза архитекторов России, Городской выставочный зал и Петрозаводский техникум городского хозяйства. Экспозиция будет доступна до 11 октября. Режим работы зала на пр. Ленина, 26 – с 12 до 19 часов, со вторника по воскресенье. Касса открыта до 18.30. Возрастных ограничений к просмотру нет.

В связи с эпидемиологической ситуацией посещение с проведением экскурсий допустимо по предварительной заявке для индивидуальных посетителей и групп до 25 человек. На входе производится замер температуры тела бесконтактным способом. Здесь же можно обработать руки дезинфицирующим средством. Доступ посетителей разрешён только в масках.

Подробности можно узнать в группе Городского выставочного зала, а также по телефону: 78-16-50.