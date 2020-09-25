Китайские туристы больше всего хотят увидеть Санкт-Петербург и Карелию

25,6% китайских туристов, планирующих поездку в Россию, больше всего хотели бы побывать в Санкт-Петербурге и Карелии, сообщает на своем сайте туристическая ассоциация «Мир без границ».



21,4% респондентов хотели бы побывать на озере Байкал, 19,8% - в Москве и городах «Золотого кольца», 15,8% - в Сочи и на горно-лыжном курорте «Красная поляна», 9,2% - в Калининградской области, 5,2% - в Мурманске, 2,9% - во Владивостоке.

Наиболее привлекательными факторами для китайских туристов являются природные красоты России (68,7%), богатая культура (66%), безопасная и дружественная среда (57,3%), выгодные цены на товары и услуги (40,1%), высокое качество сервиса (19,8%).

Среди негативных факторов респонденты отметили высокие цены (54,6%), низкое качество инфраструктуры (42,2%), низкое качество сервиса (36,1%), низкий уровень безопасности (23,9%).

47,1% опрошенных заявили, что узнают о достопримечательностях России из трэвел-блогов, 39,2% - из коротких видео в TikTok, только 13,7% - из СМИ.

При этом 39,2% опрошенных заявили о необходимости дополнительного создания специальной, нацеленной именно на китайскую аудиторию единой витрины главных туристических ресурсов России, сформированной с учетом особенностей китайского менталитета и восприятия информации.

Опрос проводился в интернете 22-24 сентября, в нём приняли участие 954 граждан КНР. Их них 83,5% - обычные туристы и 16,5% - работники туристической сферы.