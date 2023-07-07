07 июля 2023, 18:30
Фестиваль «Кухня народов мира» на набережной внезапно отменили
Гастрономическое мероприятие не состоится в субботу в Петрозаводске из-за плохой погоды
Запланированный на 8 июля фестиваль «Кухня народов мира» не состоится. Об этом вечером 7 июля сообщили организаторы мероприятия. Причиной стал неблагоприятный прогноз синоптиков.
Мероприятие должно было пройти на Онежской набережной с 13:00 до 22:00. Однако погода обещает быть дождливой, с ливнями и грозой. На какую дату перенесли фестиваль, сообщат позднее.
Напомним, должны были состояться соревнования поваров, мастер-классы и кулинарные шоу. // фото: пресс-служба правительства Карелии