Фестиваль «Кухня народов мира» на набережной внезапно отменили

Запланированный на 8 июля фестиваль «Кухня народов мира» не состоится. Об этом вечером 7 июля сообщили организаторы мероприятия. Причиной стал неблагоприятный прогноз синоптиков.

Мероприятие должно было пройти на Онежской набережной с 13:00 до 22:00. Однако погода обещает быть дождливой, с ливнями и грозой. На какую дату перенесли фестиваль, сообщат позднее.

Напомним, должны были состояться соревнования поваров, мастер-классы и кулинарные шоу. // фото: пресс-служба правительства Карелии