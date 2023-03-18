Фестиваль «Крымская весна» собрал две тысячи жителей столицы Карелии

18 марта 2014 года был подписан договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Крым вернулся в родную гавань. Этому историческому событию посвящен фестиваль «Крымская весна», ставший уже ежегодной доброй традицией. Он собрал на площади Кирова в Петрозаводске две тысячи горожан, которые пришли выразить поддержку крымчанам и севастопольцам.

С девятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией жителей поздравил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Пройдут десятилетия, но мы не перестанем осознавать величие этого события. Сейчас мы видим, что могло быть с Крымом в 2014 году. Мы видим, с какой жестокостью и ненавистью совершаются попытки уничтожения всего русского на землях Донбасса и Новороссии. Сегодня наши солдаты вместе с запорожцами, херсонцами, донбассцами отстаивают простые человеческие ценности – говорить на родном языке, иметь возможность уважать свою историю. И мы уверены в нашей Победе, уверены, что будем достойными наших великих предков, потому что за нами правда. Это начало новой истории возрождающейся России. Сегодня мы поздравим друга с праздником, почувствуем наше единство и скажем – Крым российский навсегда!

– обратился к участникам фестиваля руководитель региона.

С поздравлениями также выступили Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, председатель Общественной палаты республики Любовь Кулакова, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Республики Карелия Владимир Максимкин.

В рамках фестиваля были разыграны 12 призов. Главный – путевка в Крым. Сертификат на недельное проживание на двоих в отеле «Ялта-Интурист» выиграла Наталья Козорез. В программу отдыха включены посещение зоопарка и аквапарка, бассейнов и саун, вечерних шоу-программ. Также были разыграны сертификаты на посещение горного парка «Рускеала», вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко, путевки с экскурсиями на местных туристических объектах, туры выходного дня в санаториях «Марциальные воды» и «Белые ключи».

Гости фестиваля получили значки с Крымом, флажки, ленточки триколор, попробовали вкусный крымский чай из трав и ягод. На сцене праздника выступили творческие коллективы республики и солисты - вокальная студия «Соло», ансамбль «Петроглиф», молодые оперные певцы, Павел Назаров и другие.

«Крымской весне» в Карелии также были посвящены прошедшие образовательные, творческие, спортивные мероприятия: выставки, лекции в музеях и библиотеках, забеги и турниры. А в течение марта в кафе и ресторанах Петрозаводска можно попробовать крымские блюда.