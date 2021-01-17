Федеральная сеть "Столица МЕХА" проводит грандиозную распродажу шуб

24 и 25 января в Петрозаводске пройдет выставка-распродажа шуб со складов Кировских и Пятигорских фабрик: "БАРС", "Столица МЕХА", "Славяна" и других! Только одна выставка, где можно приобрести большинство моделей из новых коллекций "ЗИМА-2021" практически по себестоимости, а шубы из коллекций 2020 года – со скидками до -70% напрямую от производителей без посредников.



Выгода может составить: на МУТОН - до 25 000, на КАРАКУЛЬ - до 40 000, на НОРКУ - до 70 000 рублей.



• Выставка организована российскими фабриками – производителями.

• Электронные КИЗы и сертификаты соответствия на все изделия.

• Пошив по ГОСТам, под знаком качества "100 лучших товаров России".

• Современная классика и модные новинки, утепленные и облегченные варианты, автоледи и трансформеры. Размерный ряд от 38 до 70!

• С подбором модели вам помогут профессиональные консультанты

• Фабричная гарантия, а также возможность обмена или возврата денег.

• Возможная экономия от 20 до 70%!

• Специальная витрина с недорогими шубками из овчины – от 9 000 руб. и из норки – от 29 000 руб.

• Акции*: "Обмен старой шубы – на новую", "Подарок за покупку", "Оплата проезда".

• Рассрочка "0-0-24"*. Например, норка за 69 000 руб., без первоначального взноса и переплаты – всего за 2 875 руб. в месяц! Нужен только паспорт. Шубку забираете сразу!

• Покупку можно оплатить картой (без комиссии), оформить в кредит или в рассрочку от фабрик (без участия банков).



Вы обязательно подберете шубу Вашей мечты! Приходите, выбирайте и носите с удовольствием!



Петрозаводск / только 24 и 25 января,

ТРЦ “Тетрис”, ул. Маршала Мерецкова, 11

Рядом с отделом детской одежды “Непоседы”



Каталоги и подробности акций на официальном сайте: СТОЛИЦАМЕХА.РУ https://stolicameha.ru/yarmarka



Получить промокод на персональную скидку и чехол для хранения шубы в подарок, можно по ссылке: https://stolicameha.ru/yarmarka#skidka

*Акции действуют 24-25.01.2021 Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+